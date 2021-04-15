Грозил миллионный штраф: суд отказал в иске к НТЗМК за незаконное строительство

Грозил миллионный штраф: суд отказал в иске к НТЗМК за незаконное строительство
Сегодня, 19:59ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Свердловский областной суд отказал в удовлетворении требований Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области о привлечении НТЗМК к административной ответственности за незаконное строительство.

Слушание состоялось 12 апреля 2021 года, суд первой инстанции постановил отказать в удовлетворении иска о привлечении НТЗМК к административной ответственности, согласно картотеки арбитражного суда Свердловской области.

Напомним, в отношении Нижнетагильского завода металлоконструкций было возбуждено административное дело по ч.1 ст. 9.5 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию без разрешения на строительство). Здание находится на улице Шевченко, 10 на Тагилстрое, оно возведено с нарушениями ч. 1,2 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ. НТЗМК грозил штраф в сумме от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Также предприятие могло быть приостановлено на срок до 90 суток.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
судштрафнтзмкНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы