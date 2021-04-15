Грозил миллионный штраф: суд отказал в иске к НТЗМК за незаконное строительство

Напомним, в отношении Нижнетагильского завода металлоконструкций было возбуждено административное дело по ч.1 ст. 9.5 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию без разрешения на строительство). Здание находится на улице Шевченко, 10 на Тагилстрое, оно возведено с нарушениями ч. 1,2 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ. НТЗМК грозил штраф в сумме от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Также предприятие могло быть приостановлено на срок до 90 суток.