Правильный выбор семян – гарантия отличного урожая (ФОТО)

Приобретение онлайн гораздо удобнее: не нужно никуда выходить из дома. Можно долго выбирать и сравнивать все, что тебе нравится, и никто тебя не будет толкать локтями: так бывает в обычном магазине.

В магазинах онлайн вы никогда не услышите окрика и не видите недовольного лица продавца, который устал, и ему уже не хочется подробно отвечать на ваш вопрос. На сайте выложена подробнейшая информация обо всех семенах овощей и рекомендации, связанные с их выращиванием.

Выбор в обычном магазине или киоске всегда меньше, чем в онлайн-магазине. Да и когда приходишь в магазин, глаза разбегаются: хочется и то, и это, и еще что-нибудь, чего ты и не планировал купить. И обязательно что-то забудешь.

В интернет-магазине ты тоже можешь накидать в свою «корзину» много всего, в том числе, и не нужного. Но интернет-корзина отличается тем, что, загрузив ее, можно убрать из нее ненужное. И так можно формировать ее день-два, хоть неделю. В обычном магазине нет возможности провести столько времени.

Цены в интернет-магазинах всегда значительно дешевле, ведь онлайн-магазин не платит за свет, аренду, воду и т. д. Кто-то скажет: а как же расходы на пересылку? Получается, что тоже переплачиваешь за пересылку. А вы ездите в семенной магазин, не заплатив за транспорт? Вот то-то и оно. Транспортные расходы все-равно будут.

Покупка в интернет-магазине – это еще и экономия времени, которого всегда не хватает современному человеку.

Покупка в интернет-магазине очень удобна жителям небольших городов и населенных пунктов, ведь только в крупных городах имеются большие магазины, где существует выбор семян. А если зайти на сайт интернет-магазина «Фермер Центр», то внимание привлекает красивый каталог, в котором представлено невероятное количество сортов не только обычных овощей – картофеля, моркови, свеклы, томатов, огурцов– но и арбузов, дынь, патиссонов, кукурузы. шпината, разной зелени и других.

На сайте интернет-магазина всегда видно, какие товары есть в наличии. Вы также можете в любой момент обратиться к продавцу с вопросом, написав прямо на сайте или позвонить, задав свой вопрос.

И еще: в обычном магазине вряд ли найдутся семена новинок или экзотических растений. Все товары на «Фермер Центре» сертифицированы. Товары – только от лучших производителей.

В качестве продукции я убедилась лично, когда из семян, представленных на сайте магазина, приобрела огурец криспина f1 и семена гектор f1 от магазина fermercenter.com.

Криспина F1 и Гектор F1

Тот и другой сорта являются гибридами 1-го поколениями, поэтому они действительно проявили в себе лучшие признаки своих родителей. Там, где не гибридные огурцы, скорее всего, страдают, эти огурцы выстояли: они не боялись ни перепадов температуры, ни изменения погодных условий. И при этом не болели. К тому же, у них нет горечи. Кстати, оба эти сорта не способны накапливать большое количество нитратов, что тоже имеет ценность, особенно для тех людей, кто следит за своим здоровьем и здоровьем своих детей. Все эти несомненные достоинства оправдывают их стоимость.

Приобретенные мною огурец криспина f1 и семена гектор f1 от магазина fermercenter.com показали хорошую всхожесть, что очень важно для садоводов. Да и особо тщательного ухода они не требуют, так как они более устойчивые, в отличие от не гибридных сортов.

Как хозяйка, могу еще отметить, что эти огурцы оказались одинаково хороши и в летних салатах, и в зимней консервации. Маленькие огурчики мариновала в небольших банках. Пальчики оближешь!

Покупая семена именно в интернет-магазине «Фермер Центр», я получила высокий уровень обслуживания, отличное качество семян, максимальную всхожесть и отсутствие пересорта.

Сделала еще один экономный вывод. У каждого садовода есть друзья – тоже садоводы, поэтому можно объединиться сразу нескольким людям и сделать единый заказ. Так пересылка обойдется вам дешевле. И выгода будет еще больше.