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Бюджет Свердловской области увеличится на 4,5 миллиарда рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бюджет Свердловской области увеличится на 4,5 миллиарда рублей

15 мая, 08:00Экономика
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