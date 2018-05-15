Бюджет Свердловской области увеличится на 4,5 миллиарда рублей

С учётом этой суммы бюджет Свердловской области будет равен 225,6 миллиардам рублей. Дополнительные средства будут вкладывать в спорт, здравоохранение, культуру и агропромышленный комплекс.

В частности, речь идёт о выделении денег на реконструкцию стадионов и спорткомплексов в Талице, Артёмовском, Михайловске, Первоуральске и Полевском.

Также часть бюджета пойдёт на возведение школ в регионе, домов культуры, поликлиник. Еще часть суммы будет выделена на обеспечение жильём детей-сирот.

Не обойдут стороной и сельскохозяйственных производителей. Кроме того, в Свердловской области построят Конгресс-центр и будут осуществлять подготовку к строительству концертного зала в государственной филармонии.

Интересно, что за четыре месяца наступившего года в Свердловской области поступления в бюджет увеличились на 10% в сравнении с периодом прошлого года, передаёт издание «Вечерние ведомости».