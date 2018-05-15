Сергей Лавров поддержал заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Сергей Лавров оценил потенциал Екатеринбурга как одного из основных претендентов на проведение ЭКСПО-2025. Лавров отметил, что столица Урала сможет удивить гостей. Так, Екатеринбург – один из крупнейших индустриальных центров России, также город обладает хорошим географическим положением и имеет много транспортных узлов. Огромное преимущество городу дает его нахождение на границе Европы и Азии.