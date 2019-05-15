На ремонт дороги между Серебрянкой и Ослянкой выделили 100 миллионов рублей
Управление автомобильных дорог Свердловской области выставила заявку на ремонт участка трассы между посёлками Серебрянка и Верхняя Ослянка. Долгие годы местные жители жаловались, что из-за непригодности дороги у них возникают проблемы с проездом, а также доставкой продуктов и медицинской помощи.
В 2017 году после пресс-конференции Путина на ремонт участка до Серебрянки было выделено 285 миллионов рублей, однако уже в следующем году его снова размыло. Сейчас, по словам главы местной администрации Сергея Сивкова, дорога в более-менее пригодном состоянии: она обслуживается компанией «УБТ-Сервис», периодически посыпается гравием и грейдируется. Участок до Верхней Ослянки тоже не заасфальтируют, но там будет «гравийка».
Директор «УБТ-Сервиса» Дмитрий Халтурин сказал TagilCity.ru, что в компании ещё не решили, будут ли участвовать в аукционе на проведение этих работ.
В свердловском Управлении автодорог пояснили, что заявки принимаются до 3 июня, после чего будет понятно, отремонтируют ли дорогу в этом году.
Напомним, именно на этой территории власти Свердловской области и Пермского края планировали построить трассу между столицами регионов за 4 миллиарда рублей, но отказались от этого проекта из-за слишком высокой стоимости.