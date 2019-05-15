На ремонт дороги между Серебрянкой и Ослянкой выделили 100 миллионов рублей

В 2017 году после пресс-конференции Путина на ремонт участка до Серебрянки было выделено 285 миллионов рублей, однако уже в следующем году его снова размыло. Сейчас, по словам главы местной администрации Сергея Сивкова, дорога в более-менее пригодном состоянии: она обслуживается компанией «УБТ-Сервис», периодически посыпается гравием и грейдируется. Участок до Верхней Ослянки тоже не заасфальтируют, но там будет «гравийка».

Директор «УБТ-Сервиса» Дмитрий Халтурин сказал TagilCity.ru, что в компании ещё не решили, будут ли участвовать в аукционе на проведение этих работ.

В свердловском Управлении автодорог пояснили, что заявки принимаются до 3 июня, после чего будет понятно, отремонтируют ли дорогу в этом году.