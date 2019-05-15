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«Юникредит банк» отсудил у компаний «Реновы» 276 млн руб. и $8,45 млн
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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«Юникредит банк» отсудил у компаний «Реновы» 276 млн руб. и $8,45 млн

Вчера, 10:18ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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