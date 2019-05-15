«Юникредит банк» отсудил у компаний «Реновы» 276 млн руб. и $8,45 млн

Финансовые сложности у ЕЗОЦМ начались еще в 2018 году, как сообщает «Коммерсант», связано это с попаданием совладельца группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга в санкционный список. Известно, что иски к заводу предъявили также «Райффайзенбанк» и «Росбанк». Первый отсудил у завода 2 миллиона долларов, «Росбанк» заключил с должником мировое соглашение, по которому ЕЗОЦМ должен погасить долг в полном объеме до 2023 года.