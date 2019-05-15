«Юникредит банк» отсудил у компаний «Реновы» 276 млн руб. и $8,45 млн
Вчера, 10:18ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге «Юникредит банк» отсудил у организаций, входящих в состав группы компаний «Ренова», 276 миллионов рублей и 8,45 миллиона долларов, сообщает «Коммерсант».
Сюжеты: Екатеринбург
АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (ЕЗОЦМ) и ООО «ЕЗ-ОЦМ Трейд» задолжали банку денежные средства по договорам, заключенным в 2017 году.
Финансовые сложности у ЕЗОЦМ начались еще в 2018 году, как сообщает «Коммерсант», связано это с попаданием совладельца группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга в санкционный список. Известно, что иски к заводу предъявили также «Райффайзенбанк» и «Росбанк». Первый отсудил у завода 2 миллиона долларов, «Росбанк» заключил с должником мировое соглашение, по которому ЕЗОЦМ должен погасить долг в полном объеме до 2023 года.
Владелец аэропорта Кольцово, компании «Т-Плюс» и основатель «Реновы» Виктор Вексельберг с состоянием в 11,5 млрд долларов находится в списке Forbes.
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