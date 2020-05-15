«Люди с ума посходили». Как пандемия изменила работу служб доставки в Нижнем Тагиле

Андрей (имя изменено — прим. ред.) работает курьером по доставке еды в одном из заведений Нижнего Тагила около года. По его словам, пандемия и ввод ограничительных мер сильно повлияли на рабочий процесс.

По началу люди с ума посходили — очень много заказывали, мы редко когда успевали вовремя доставлять. Возросла нагрузка, стало больше заявок и, соответственно, доставок,рассказывает курьер.

По его словам, на доставку стало уходить больше времени не только из-за большого количества заказов, а ещё от того, что всем курьерам выдали маски, перчатки и антисептики. Перед выполнением заказа, а также после него, сотрудникам стало необходимо обрабатывать все антисептиком, менять перчатки и маски. Также, по его словам, курьеров обязали сдать определенный перечень анализов для допуска к работе. Еще ввели регулярные проверки температуры тела и состояния здоровья. По словам Андрея, сейчас курьеры уже привыкли к этому.

Люди сначала со смехом воспринимали нас, улыбались. Можно встретить и таких людей, которые по сей день говорят, что «нам это не поможет, не смешите людей»,говорит доставщик.

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Курьер также рассказал, что старается не читать новости об эпидемии, но окружающие люди их всё равно доносят — поэтому примерная статистика по заболеваемости известна всегда. Сейчас, в целом, доставок стало меньше. Однако во время майских праздников был замечен значительный всплеск заказов, говорит Андрей.

Из-за пандемии некоторым пришлось закрыть часть заведений. Территориальный управляющий пиццерий «Додо» в Нижнем Тагиле Юлия Карпова рассказывает, что, в связи с пандемией COVID-19, из четырёх ресторанов в городе продолжат работу только два. По её словам, один ресторан находится в торговом центре DEPO и был закрыт вместе с центром по указу губернатора области Евгения Куйвашева. Ресторан на ГГМ был закрыт для сокращения расходов.

В целом рост количества заказов наблюдается, однако связан он может быть как раз с тем, что из-за временного закрытия двух пиццерий ресторан в центре города взял на себя обслуживание остальных районов, отмечает Юлия. При этом, пиццерия на Вагонке рост числа заказов не зафиксировала.

Что касается процедуры доставки, мы полностью перешли на бесконтактную доставку: курьер в маске и перчатках приезжает по адресу, заказ ставится на раскладной стул, после чего курьер отходит на несколько метров, что бы клиент смог забрать заказ,рассказывает управляющая.

Бесконтактная доставка Фото: Официальный сайт "Додо пицца"

Все сотрудники доставки и кухни работают в перчатках и масках, обрабатывают руки антисептиком. Между заказами сумки доставщиков обрабатываются под бактерицидной лампой. Юлия Карпова рассказывает, что работники доставки не пересекаются с сотрудниками кухни в помещении пиццерии — у курьеров есть специально отведенное помещение для ожидания. Также в начале смены проводится замер температуры тела и визуальная оценка здоровья, ведется журнал температур. Девушка отмечает, что работа в перчатках, антисептик для рук и бактерицидная лампа, останутся и после пандемии.

Самая большая сложность была в том, что приходилось очень быстро реагировать на все новые внедрения: предписания Роспотребнадзора, предписания управляющей компании.

Всё очень быстро менялось, мы не знали, чего нам ждать завтра, где взять огромное количество масок, например, чтобы обеспечить всех сотрудников, как правильно обезопасить клиентов и команду, каждый день мы сталкивались с негативом клиентов, которые хотели попасть в ресторан и не могли этого сделать,рассказывает территориальная управляющая.

"Додо пицца" в Нижнем Тагиле Фото: Google Maps

Однако сейчас, по словам Карповой, все процессы налажены. Всех сотрудников пиццерий поделили на бригады, что бы люди не пересекались между собой. Цеха пиццерии на ГГМ сейчас продолжают работать — там заготавливается резервный запас теста.

Если в одной из бригад появится заболевший сотрудник, то все заготовленное тесто нам придется утилизировать. Мы просто закроем пиццерию на Ленина на санобработку и уедем работать на ГГМ, для этого там и заготавливается резерв теста. Это позволит нам не останавливать работу,пояснила Юлия Карпова.

В условиях самоизоляции в Нижнем Тагиле также значительно увеличился спрос на доставку почтовых отправлений на дом, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе «Почты России». По их данным, нижнетагильский почтамт еженедельно принимает в среднем 100 заявок от местных жителей. Как заявили в пресс-службе, выполнение заявок осуществляется в течение двух дней, количество заказов на доставку в некоторых уральских регионах выросло в 25 раз.

Почтальоны и курьеры «Почты России», осуществляющие доставку посылок на дом, обеспечены всеми средствами защиты: масками, перчатками, средством для дезинфекции рук,отметили в пресс-службе.

Фото: 1MediaInvest

В конце марта, в связи с распространением коронавирусной инфекции, стоимость доставки посылок свыше двух килограммов была снижена в два раза, а также был расширен перечень отправлений, доставляемых на дом из почтовых отделений. В пресс-службе отметили, что если раньше за посылками приходилось идти на почту, то теперь клиенты предпочитают заказывать их доставку на дом через цифровые каналы. Посылку можно получить бесконтактным методом.

Почтальон оставляет отправление возле двери квартиры получателя, сообщает о прибытии, после чего отходит на 1,5-2 метра. Клиент предъявляет документ в открытом виде на странице с фото и подписывает документы,пояснили в «Почте России».

Также повысился спрос на доставку из интернет магазинов. За первые две недели мая в Нижнем Тагиле через онлайн-магазин Wildberries было было куплено в единицах товаров в два раза больше, чем в мае прошлого года, сообщает пресс-служба магазина. По их словам, после введения режима самоизоляции, магазин столкнулся с резким ростом спроса на услугу курьерской доставки, поэтому пришлось расширить численность сотрудников курьерской службы Wildberries более чем в два раза.

С началом пандемии в России Wildberries ввёл 100%-ую бесплатную доставку для всех регионов страны. Так же, как и раньше, доставку товаров можно заказать в любой удобный пункт выдачи заказов или оформить курьерскую доставку,заявили в компании.

Один из пунктов выдачи Wildberries в Нижнем Тагиле Фото: Google Maps

Сообщается, что пункты выдачи заказов и курьерская служба Wildberries в стране продолжают работать в штатном режиме всё время с начала пандемии, однако с применением защитных мер. По данным пресс-службы, сотрудников обеспечивают масками и антисептиком, а помещения убирают с применением дезинфицирующих средств. Как и многие интернет-магазины в России, Wildberries ввели безналичную предоплату товаров, чтобы максимально сократить контакт посетителей и менеджеров в пунктах выдачи. Также во всех пунктах временно закрыты примерочные кабинки.

Однако, как рассказали редакции жители Нижнего Тагила, с онлайн-оплатой возникают сложности. По словам горожан, служба не справляется с возвратом средств за товары, которые не подошли. О чем свидетельствуют и записи покупателей в официальной группе интернет-магазина.

Способ доставки товаров покупателям курьером стал бесконтактным. Так, после обработки заказа курьер связывается с клиентом, согласовывает удобное время, по прибытии оставляет заказ у двери, отходит на безопасное расстояние, ждёт, пока клиент заберёт и проверит свой заказ.

Соответственно, если покупателю что-то не подошло, то можно воспользоваться бесплатной услугой курьерской доставки или же отдать вещи в ближайшем пункте выдачи,пояснили в пресс-службе компании.