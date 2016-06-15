56 тысяч рублей в виде взяток и 7 служебных подлогов довели серовского чиновника до суда
За совершение 7 эпизодов получения взятки и 7 фактов служебного подлога Серовская прокуратура вынесла обвинение в отношении главного инспектора по надзору в Верхотурском управлении агрокомплекса и продовольствия Владимира Тренихина, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Как предполагают следователи, Тренихин вступил в сговор с инструктором автошколы, где проходило обучение управлению самоходными машинами. В круг его должностных обязанностей входили прием экзаменов и выдача удостоверений на право вождения. Суть преступных действий Тренихина заключалась в том, что он принимал экзамен и выдавал удостоверения тракториста-машиниста взамен на взятку. Размер денежного вознаграждения обговаривался и составлял 3-14 тысяч рублей. Доказано, что всего он сумел получить в виде взяток 56 тысяч рублей.
В ходе следствия Владимир Тренихин воспользовался правом заключения соглашения о сотрудничестве со следствием. Серовская прокуратура ходатайство удовлетворила.
Наказание за получение взяток, как наиболее тяжкого, предусматривает лишение свободы до 7 лет. В настоящее время уголовное дело рассматривается в районном суде.
© TagilCity.ru