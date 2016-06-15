В России на пять рублей подорожала водка

Контролируя цены на водку, государство борется с контрафактом. Однако акциз для нее составляет 500 рублей за литр, и эта цифра не менялась с 2014 года. Производители водки предполагают, что если бы эта цифра уменьшилась до трехсот, то с рынка алкогольной продукции ушли бы нелегальные товары.