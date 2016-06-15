В России на пять рублей подорожала водка
15 июня 2016, 16:20Экономика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
С 13 июня в России повысилась минимальная цена на водку, сообщает Минфин. Так, согласно изменениям, она подорожала на 5 рублей. Сейчас минимальная розничная цена за поллитра – 190 рублей.
Контролируя цены на водку, государство борется с контрафактом. Однако акциз для нее составляет 500 рублей за литр, и эта цифра не менялась с 2014 года. Производители водки предполагают, что если бы эта цифра уменьшилась до трехсот, то с рынка алкогольной продукции ушли бы нелегальные товары.
Сообщается, что цены на бренди и коньяк не изменились: 293 и 322 рубля соответственно.
Добавим, что свердловские полицейские регулярно проводят рейды по обнаружению и изъятию поддельного алкоголя. А в декабре 2015 года наш город являлся одним из лидеров по отравившимся суррогатным алкоголем.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей