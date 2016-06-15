Вдвое будет сокращен штат рабочих на хлебокомбинате «Всеслав» в Екатеринбурге

Для эффективной работы хлебокомбината антикризисные меры ожидались еще в начале года. Пока на прошлой неделе закрылся цех по производству «Свердловского» кекса. Но предприятие продолжает терпеть убытки.

В марте 2016-го официально на предприятии работало 720 человек. Скоро только половина из них останется работать в штате. Об изменениях на хлебозаводе в Администрации Екатеринбурга заявляли ранее.

Причиной называлась оптимизация производства и улучшение качества продукции. Такую задачу перед собой поставило новое руководство «Всеслава». Дирекция предприятия уже подала информацию о предстоящих сокращениях в Департамент по труду и занятости.

Предприятие «Всеслав», ранее называлось «Свердлхлеб». Образованное в 1972 году оно включало в себя несколько хлебовыпускающих предприятий – комбинатов, пекарен и магазинов. Объем выпускаемой продукции в конце 80-х составлял более 100 тысяч тонн хлеба в год.