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Вдвое будет сокращен штат рабочих на хлебокомбинате «Всеслав» в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вдвое будет сокращен штат рабочих на хлебокомбинате «Всеслав» в Екатеринбурге

15 июня 2016, 08:45Экономика
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