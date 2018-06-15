Минфин: «Госкомпании в России могут быть приватизированы»
15 июня, 14:25Экономика
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Министерство финансов Российской Федерации выступило за идею использования денег от приватизации госкомпаний для осуществения «майского указа» президента Владимира Путина.
Для этого понадобится 25 трлн рублей, 8 из которых остаётся найти.
Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев считает, что не стоит бояться уйти ниже доли 50% по некоторым компаниям, сообщают «Ведомости».
Замминистра подчеркнул, что благодаря привилегированным акциям, которые есть у государства, госконтроль удастся сохранить.
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