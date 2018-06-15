Минфин: «Госкомпании в России могут быть приватизированы»

Для этого понадобится 25 трлн рублей, 8 из которых остаётся найти.

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев считает, что не стоит бояться уйти ниже доли 50% по некоторым компаниям, сообщают «Ведомости».

Замминистра подчеркнул, что благодаря привилегированным акциям, которые есть у государства, госконтроль удастся сохранить.