Бизнесмен заплатит 70 тыс. рублей за изображение основателей Екатеринбурга на товаре

Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства удалось взыскать с предпринимателя 70 тысяч рублей, изначально сумма иска составляла 100 тысяч рублей, затем истец изменил исковые требования. Ассоциация потребовала 1,3 миллиона рублей. Однако суд удовлетворил иск частично.

В данном случае, как поясняют юристы, суд может удовлетворить исковые требования до пяти миллионов рублей. Известны случаи, когда суд штрафовал предпринимателей за каждый экземпляр продукции. В данном случае коммерсант мог бы получить штраф за каждую коробку конфет.