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#домахорошо
Бизнесмен заплатит 70 тыс. рублей за изображение основателей Екатеринбурга на товаре
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Бизнесмен заплатит 70 тыс. рублей за изображение основателей Екатеринбурга на товаре

Сегодня, 09:55ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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