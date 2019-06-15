Бизнесмен заплатит 70 тыс. рублей за изображение основателей Екатеринбурга на товаре
Сегодня, 09:55ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Коммерсант использовал на коробках конфет «Современный Екатеринбург» фото памятника Татищеву и де Геннину, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства удалось взыскать с предпринимателя 70 тысяч рублей, изначально сумма иска составляла 100 тысяч рублей, затем истец изменил исковые требования. Ассоциация потребовала 1,3 миллиона рублей. Однако суд удовлетворил иск частично.
В данном случае, как поясняют юристы, суд может удовлетворить исковые требования до пяти миллионов рублей. Известны случаи, когда суд штрафовал предпринимателей за каждый экземпляр продукции. В данном случае коммерсант мог бы получить штраф за каждую коробку конфет.
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