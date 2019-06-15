Центробанк снизил ключевую ставку

Вопреки ожиданиям, эксперты считают, что снижение ключевой ставки не сильно скажется на ставках ипотечного кредитования. Максимально можно ожидать стабилизации стоимости ипотечных кредитов и отсутствия повышения ставок.

Конечно, этого недостаточно для поддержания рынка ипотечного кредитования и уж тем более нельзя считать мерой поддержки строительной отрасли,цитирует РБК управляющего партнера компании «Метриум» Марию Литинецкую.

По ее мнению, снижение на 0,25 п. п. является незначительным и не скажется на росте спроса на ипотечные кредиты.