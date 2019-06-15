Центробанк снизил ключевую ставку

Ключевая ставка снижена с 7,75% до 7,5% годовых. Однако на ставки по ипотеке это повлияет несущественно, сообщает РБК.
Вопреки ожиданиям, эксперты считают, что снижение ключевой ставки не сильно скажется на ставках ипотечного кредитования. Максимально можно ожидать стабилизации стоимости ипотечных кредитов и отсутствия повышения ставок.
Конечно, этого недостаточно для поддержания рынка ипотечного кредитования и уж тем более нельзя считать мерой поддержки строительной отрасли,цитирует РБК управляющего партнера компании «Метриум» Марию Литинецкую.
По ее мнению, снижение на 0,25 п. п. является незначительным и не скажется на росте спроса на ипотечные кредиты.
Как считает руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко, рынок находится в ожидании более существенного снижения. В данном случае понижение, по его мнению, носит символический характер. Помимо этого, на фоне нестабильной экономической ситуации в мире, повышения ставки можно ожидать в любой момент.