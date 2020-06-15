Часть трассы от Екатеринбурга до Нижнего Тагила отремонтируют за 155 миллионов рублей

Согласно сопроводительной документации, работы пройдут на участке км 270+890 — км 273+300. Данный участок дороги находится на территории Невьянского городского округа. Ширина проезжей части в месте ремонта составляет семь метров, дорога имеет две полосы движения. Согласно плану, работы необходимо завершить до 20 сентября 2022 года. Источником финансирования указан бюджет Свердловской области. Кроме того, к исполнению контракта должны быть привлечены субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации в объеме 30% от цены контракта.

Напомним, в этом году в Нижнем Тагиле в эксплуатацию были сданы уже три участка дорог, которые ремонтировали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году в городе в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 22 объекта на сумму 626,1 миллиона рублей.