Тагильский «Уралхимпласт» сократил дивиденды в 1,6 раза

ПАО «Уралхимпласт» из Нижнего Тагила выплатило дивиденды за 2020 год. В сумме акционеры получили более 181,7 миллиона рублей, что на 115,1 миллиона или в 1,6 раза меньше, чем за 2019 год.

Тогда акционеры получили от УХП 296,8 миллиона рублей. Это значит, что за каждую ценную бумагу начислялось 85,5 рубля. Однако за 2020 год доход с каждой обыкновенной акции составил 82,35 рубля, сообщает «Правда УРФО». Отмечается, что предприятие на 96,68% принадлежит UCP Chemicals AG из Австрии. За минувший год выручка организации упала на 9,68% или на 495,6 миллиона до 4,63 миллиарда рублей, гласит отчетность компании по РСБУ. В 1,3 раза выросла чистая прибыль завода. Она составила 364,3 миллиона рублей. Также в первом квартале 2021 года выручка выросла на 24,5% за аналогичный период прошлого года. Показатель достиг 1,38 миллиарда рублей. Чистая прибыль поднялась на 28,8% (до 106,5 миллиона рублей). Напомним, в конце декабря 2020 года АО «НПК Уралвагонзавод» обратилось с иском в арбитражный суд к ПАО «Уралхимпласт» с требованием выплатить 22,5 миллиона рублей за неисполнение обязательств по договору энергоснабжения. «Уралвагонзавод» через суд требует с «Уралхимпласта» свыше 22 млн за электроснабжение

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