2,5 млрд рублей выделили власти на повышение благосостояния свердловчан

Достигать такой цели планируют в том числе при помощи программы «Снижение уровня бедности», сообщает департамент информполитики.
В прошлом году число получателей соцпомощи на основе соцконтракта увеличилось двукратно (более пяти тысяч человек).В нынешнем году подписано уже более 2.5 тысячи подобных договоров.
Стратегия борьбы с бедностью включает в себя несколько направлений. Это и соцвыплаты, семьям с детьми, стимулирование бизнеса, снижение безработицы и обеспечение льготами,сказал министр соцполитики Андрей Злоказов.
Год назад выплаты получили 132,7 тысячи детей от 3 до 7 лет, в этом году такую - 87 тысяч несовершеннолетних.