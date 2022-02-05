2,5 млрд рублей выделили власти на повышение благосостояния свердловчан

2,5 млрд рублей выделили власти на повышение благосостояния свердловчан
2,5 млрд рублей выделили власти на повышение благосостояния свердловчан
Сегодня, 17:07ЭкономикаЕлена ОзероваФото: 1MI
Губернатор Свердловской области дал распоряжение о выделении 2,5 млрд рублей для того, чтобы повысить уровень благосостояния местных жителей в нынешнем году.

Достигать такой цели планируют в том числе при помощи программы «Снижение уровня бедности», сообщает департамент информполитики.

В прошлом году число получателей соцпомощи на основе соцконтракта увеличилось двукратно (более пяти тысяч человек).В нынешнем году подписано уже более 2.5 тысячи подобных договоров.

Стратегия борьбы с бедностью включает в себя несколько направлений. Это и соцвыплаты, семьям с детьми, стимулирование бизнеса, снижение безработицы и обеспечение льготами,сказал министр соцполитики Андрей Злоказов.

Год назад выплаты получили 132,7 тысячи детей от 3 до 7 лет, в этом году такую - 87 тысяч несовершеннолетних.

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