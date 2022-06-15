Плотина у Горсовета перейдет в муниципальную казну Нижнего Тагила

Депутаты гордумы Нижнего Тагила разрешили переход от ЕВРАЗ НТМК в муниципальную казну плотину у музея-завода, а также домик «Рыбак».

Общая стоимость имущества составляет 26,1 миллиона рублей. Ранее было проведено обследование состояния моста над плотиной на улице Челюскинцев. Специалисты отметили, что он ограниченно работоспособен. Сам мост находится на балансе Нижнего Тагила, а плотина принадлежит ЕВРАЗ НТМК. Когда предприятие передаст гидротехническое сооружение городу, ремонтом объекта можно будет заниматься комплексно, пишет V-Tagile. Напомним, ремонт Верхне-Выйской плотины планируется в Нижнем Тагиле. На работы, которые должны быть окончены к 2025 году, выделено 207,2 миллиона рублей. Верхне-Выйскую плотину в Нижнем Тагиле отремонтируют за 207 миллионов рублей

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