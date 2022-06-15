РЭО: В Ленинградской области построят 4 комплекса по переработке отходов

Российский экологический оператор планирует выделить 24 млрд рублей на создание четырех мусороперерабатывающих комплексов в Ленинградской области и Санкт-Петербурге общей мощностью 2 млн тонн в год. Об этом было подписано соглашение между РЭО и Невским оператором на XXV Петербургском международном экономическом форуме.

Как сообщил глава РЭО Денис Буцаев, с Невским экологическим оператором было подписано соглашение о совместной реализации объектов по обращению с ТКО. Со стороны РЭО финансирование будет осуществляться из средств, привлеченных от выпуска облигационного займа РЭО. Заем по льготной ставке — около 6% — предоставляется на срок до 12 лет. Об этом информирует ТАСС. Он также отметил, что в Ленинградской области должна появиться базовая мусороперерабатывающая инфраструктура. Благодаря ей решится проблема дефицита мощностей. Также с ее помощью можно извлекать из общего объема отходов вторичные ресурсы и вдвое сократить объемы захоронения. Это будет соответствовать показателям федерального проекта на 2030 год. Кроме того, совместная работа предполагается над проектами по развитию рационального обращения с отходами, по выявлению и популяризации лучших практик применения технологий обращения с ТКО, а также по информационному взаимодействию.

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