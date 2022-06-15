Самозанятый тагильчанин купил «Тюменский битумный завод»

Самозанятый тагильчанин купил «Тюменский битумный завод»
Самозанятый тагильчанин купил «Тюменский битумный завод»
Сегодня, 20:50ЭкономикаФото: 1MI
Житель Нижнего Тагила стал владельцем ООО «Тюменский битумный завод» по итогам торгов в форме публичного предложения по реализации доли в уставном капитале дочерней компании ООО «Нью Петрол Тюмень».

Мужчина не числится среди ИП, руководителей или учредителей организации, пишет «Правда УрФО». Однако покупатель зарегистрирован в качестве самозанятого.

Приобрел тагильчанин предприятие за 12,3 тысячи рублей, сообщается на Федресурсе. Отмечается, что у самой организации уставной капитал состоит из 18,9 миллиона рублей. Однако у компании с 2014 года нулевая выручка.

Согласно оценочной отчетности, на июль 2021 года завод не имеет своего имущества, не ведет никакой деятельности и у него нет сотрудников. Изначально цена актива составляла миллион рублей.

До 2015 года ТБЗ принадлежал «Антипинскому нефтеперерабатывающему заводу» (АНПЗ). Он, как и «Нью Петрол Тюмень» входил в ГК «Новый поток» Дмитрия Мазурова. Первая была оператором автозаправок. В конце 2020 года компания была признана банкротом.

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