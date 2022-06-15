«ВСМПО-Ависма» смогла оспорить взыскание за загрязнение почв на 651,6 миллиона рублей

В итоге, 14 июня арбитражный апелляционный суд признал «ВСМПО-Ависма» невиновной в причинении вреда экологии. Суд согласился с утверждениями и доказательной базой компании о том, что перемещение утильсырья с земель предприятия на прилегающие невозможно, сообщает «Интерфакс».