«Роснефть» просит 2,6 триллиона рублей льгот на развитие Арктики
Сегодня, 13:22ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о предоставлении налоговых льгот на освоение Арктики в размере 2,6 триллиона рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на текст письма главе государства.
Взамен нефтяные компании готовы вложить в освоение Арктики от 5 до 8 триллионов рублей. Подлинность письма, адресованного Путину, подтвердили семь человек, среди которых чиновники и люди, близкие к работе региональных нефтегазовых компаний.
В частности, Сечин попросил Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики. Президент с предложением ознакомился и, согласно сообщению источников, передал его в работу премьер-министру Дмитрию Медведеву с пометкой «Проработать предложение и доложить».
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