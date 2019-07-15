Свердловчане задолжали банкам 55 миллиардов рублей по кредитам
Сегодня, 11:09ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Средний Урал занял шестую строчку рейтинга регионов по числу должников по кредитам, сообщает ТАСС.
На первом месте оказался Краснодарский край, там возбуждено 293 тысячи исполнительных производств на сумму более 80 миллиардов рублей. На втором месте — Башкортостан, там 240 тысяч исполнительных производств на сумму более 40 миллиардов рублей, на третьем месте расположился Красноярский край, там жители задолжали 39 миллиардов рублей.
В Свердловской области открыто 188 исполнительных производств на общую сумму в 55 миллиардов рублей.
В десятку лидеров также вошли Татарстан, Московская область, Челябинская область, Ростовская, Кемеровская и Новосибирская области.
Ранее эксперты сообщали, что россияне стали осторожнее относиться к микрозаймам в связи с повышением уровня финансовой грамотности.
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