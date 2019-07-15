Свердловчане задолжали банкам 55 миллиардов рублей по кредитам

На первом месте оказался Краснодарский край, там возбуждено 293 тысячи исполнительных производств на сумму более 80 миллиардов рублей. На втором месте — Башкортостан, там 240 тысяч исполнительных производств на сумму более 40 миллиардов рублей, на третьем месте расположился Красноярский край, там жители задолжали 39 миллиардов рублей.