Тагильская дума одобрила передачу 15 миллионов рублей на ремонт стадиона «Спутник»

Главной темой комиссии была корректировка бюджета города на 2020 год. В ходе её депутаты предложили передать из управления по физкультуре и спорту 14,9 миллионов рублей управлению городским хозяйством для ремонта искусственного покрытия на стадионе «Спутник». По словам инициаторов, есть договоренность с областным правительством, что в 2020 году из областного бюджета эти деньги будут компенсированы.