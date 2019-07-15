Тагильская дума одобрила передачу 15 миллионов рублей на ремонт стадиона «Спутник»
15 июля в ходе комиссии по корректировке бюджета Нижнего Тагила на 2020 год вице-мэр по социальной политике Валерий Суров заявил, что до 1 августа будут оформлены документы, согласно которым УВЗ передаст стадион городу в лице СДЮСШОР «Спутник» по договору безвозмездного пользования.
Главной темой комиссии была корректировка бюджета города на 2020 год. В ходе её депутаты предложили передать из управления по физкультуре и спорту 14,9 миллионов рублей управлению городским хозяйством для ремонта искусственного покрытия на стадионе «Спутник». По словам инициаторов, есть договоренность с областным правительством, что в 2020 году из областного бюджета эти деньги будут компенсированы.
Представитель счетной палаты заявил, что стадион принадлежит «Уралвагонзаводу», и его ремонт на деньги администрации будет нецелесообразен. Но вице-мэр по социальной политике Валерий Суров возразил, что до 1 августа УВЗ передаст «Спутник» городу по договору безвозмездного пользования. Учитывая это, члены комиссии единогласно поддержали инициативу.