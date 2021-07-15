Цена на морковь официально превысила 100 рублей за килограмм в Свердловской области

Цена на морковь официально превысила 100 рублей за килограмм в Свердловской области
Цена на морковь официально превысила 100 рублей за килограмм в Свердловской области
Сегодня, 12:07ЭкономикаФото: pixabay.com
Цены на морковь за неделю выросли еще на более чем 5%, и теперь за килограмм этого овоща в магазинах Свердловской области просят от 100 рублей.

Исходя из данных Свердловскстата, за минувшую неделю — с 5 по 11 июля морковь подорожала еще на 5,3% и офииально перешагнула отметку в сто рублей за килограмм.

Всего за 1, месяца овощ подорожал в два раза (по данным на 31 мая морковь стоила стоила 55 рублей.

Также на Среднем Урале за последние семь дней подорожали капуста — на 8,6%, творог — на 4,5%, сметана — на 2%, мороженая рыба — на 1,3% и конфеты — на 1,4%.

Напомним, депутаты Заксобрания Свердловской области на очередном заседании раскритиковали деятельность областного министерства агропромышленного комплекса и предложили ввести режим ЧС из-за плохого урожая и роста цен на продукты.

Материалы по теме:
Свердловская областьстатистикаценыобществоовощиростцены на продукты
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы