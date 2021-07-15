Цена на морковь официально превысила 100 рублей за килограмм в Свердловской области

Цены на морковь за неделю выросли еще на более чем 5%, и теперь за килограмм этого овоща в магазинах Свердловской области просят от 100 рублей.

Исходя из данных Свердловскстата, за минувшую неделю — с 5 по 11 июля морковь подорожала еще на 5,3% и офииально перешагнула отметку в сто рублей за килограмм. Всего за 1, месяца овощ подорожал в два раза (по данным на 31 мая морковь стоила стоила 55 рублей. Также на Среднем Урале за последние семь дней подорожали капуста — на 8,6%, творог — на 4,5%, сметана — на 2%, мороженая рыба — на 1,3% и конфеты — на 1,4%. Напомним, депутаты Заксобрания Свердловской области на очередном заседании раскритиковали деятельность областного министерства агропромышленного комплекса и предложили ввести режим ЧС из-за плохого урожая и роста цен на продукты. Ввести режим ЧС из-за неурожая и роста цен предложили депутаты Свердловской области

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