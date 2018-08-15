Данные Росстата не соответствуют реальным цифрам прожиточного минимума россиян

Росстат дает статистику, по которой следует, что уровень инфляции снизился и в июле 2018 года рост потребительских цен замедлился до 0,3%, а в годовом выражении составил 2,5% против 3,9% годом ранее. Если верить этим данным, то по России говядину можно купить за 322,92 рубля за кг, а в столице – 328 рубля. В то время как, воспользовавшись независимым мониторингом цен можно увидеть, что говядина стоит 370 рублей, в Москве – 550 рублей. Таким образом, заявленная Росстатом цена больше в 1,5 раза.

Или, к примеру, литр молока, по данным Росстата, стоит 52,34 рубля, рыночная стоимость – 55 рублей. Кажется, что 5-10 рублей не такая уж и большая разница. Однако из данных статистической службы складываются цены на потребительскую корзину, а из нее и прожиточный минимум и МРОТ.

Если обратиться к показателям промышленного производства, по данным Росстата, обрабатывающая промышленность выросла в 12,5 раз – с 0,2% до 2,5%.

Как передают «Новые известия», расхождения в данных Росстата позволяют экономить в государственных масштабах.

В России набор потребительской корзины не слишком разнообразен, в то время как в потребительской корзине в Германии 475 наименований продуктов, в английской корзине – 700 наименований.