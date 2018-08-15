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Данные Росстата не соответствуют реальным цифрам прожиточного минимума россиян
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Данные Росстата не соответствуют реальным цифрам прожиточного минимума россиян

Сегодня, 22:10Экономика
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