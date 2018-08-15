Судебное заседание по делу о ликвидации «Тагилбанка» состоится в сентябре

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На 15 августа 2018 года в Арбитражном суде Свердловской области была назначена дата заседания по делу о ликвидации АО «Тагилбанк».
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «УралБизнесКонсалтинг»
Иск о принудительной ликвидации «Тагилбанка» был подан Центральным банком Российской Федерации.
Также суд постановил привлечь к участию в деле третье лицо - ГК «Агентство по страхованию вкладов».
Заседание в суде пройдет 4 сентября 2018 года.
По данным на 1 июля 2018 года, по величине активов «Тагилбанк» находился на 409-м месте в системе банков России. 20 июля 2018 года Банк России отозвал у него лицензию.
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