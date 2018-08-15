Судебное заседание по делу о ликвидации «Тагилбанка» состоится в сентябре

Также суд постановил привлечь к участию в деле третье лицо - ГК «Агентство по страхованию вкладов».

По данным на 1 июля 2018 года, по величине активов «Тагилбанк» находился на 409-м месте в системе банков России. 20 июля 2018 года Банк России отозвал у него лицензию.