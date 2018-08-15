«Уралстроймонтаж» должен более 4 млн рублей по штрафам ГИБДД в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:10Экономика
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ООО «Уралстроймонтаж» имеет неоплаченные штрафы ГИБДД на сумму 4 352 000 рублей. В отношении ООО было открыто 23 исполнительных производства в отделе судебных приставов по Ленинскому району Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
В отделе судебных приставов по Ленинскому району Нижнего Тагила находятся в работе 23 акта об административных правонарушениях ООО «Уралстроймонтаж». Организация, директором которой является Алексей Голященко, будет выплачивать более 4 млн рублей долга.
32 штрафа назначены компании по административным протоколам за различные нарушения ПДД. Суммы за каждое нарушение варьируются от 150 000 до 300 000 рублей.
Протоколы за нарушения были выписаны еще в апреле и мае 2018 года, однако штрафы не были своевременно оплачены. Теперь сумма в 4,352 млн рублей будет взыскана ФССП.
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