«Уралстроймонтаж» должен более 4 млн рублей по штрафам ГИБДД в Нижнем Тагиле

В отделе судебных приставов по Ленинскому району Нижнего Тагила находятся в работе 23 акта об административных правонарушениях ООО «Уралстроймонтаж». Организация, директором которой является Алексей Голященко, будет выплачивать более 4 млн рублей долга.

32 штрафа назначены компании по административным протоколам за различные нарушения ПДД. Суммы за каждое нарушение варьируются от 150 000 до 300 000 рублей.