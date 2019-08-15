«Стройинвест» реконструирует баллистическую трассу для НТИИМ до конца года
Сегодня, 15:50ЭкономикаФото: pixabay
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Министерство промышленности и торговли России подписало контракт с ООО «Стройинвест» на реконструкцию баллистической трассы для Нижнетагильского института испытания металлов. Сумма договора — 29,6 млн рублей. Срок исполнения — 31 декабря.
Сюжеты: Нижний Тагил, Эксклюзив
По информации TagilCity.ru, договор на сумму 29,6 млн рублей был подписан 12 августа.
Как ранее сообщало наше издание, тагильский «Стройинвест» стал победителем торгов по определению генерального подрядчика в рамках гособоронзаказа. Баллистическая трасса для НТИИМ будет использоваться для испытаний перспективных боеприпасов.
По данным ЕГРЮЛ, в равных долях ООО «Стройинвест» владеют Евгений Овчинников и Константин Урнев.
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