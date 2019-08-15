«Стройинвест» реконструирует баллистическую трассу для НТИИМ до конца года

По информации TagilCity.ru, договор на сумму 29,6 млн рублей был подписан 12 августа.

Как ранее сообщало наше издание, тагильский «Стройинвест» стал победителем торгов по определению генерального подрядчика в рамках гособоронзаказа. Баллистическая трасса для НТИИМ будет использоваться для испытаний перспективных боеприпасов.