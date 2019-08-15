В Свердловской области цены на жилье выросли на 10%

Об этом Волчик сообщил на заседании правительства Свердловской области. По его словам, первичная и вторичная недвижимость в Екатеринбурге примерно сравнялись в цене, которая составила в среднем 72 тысячи рублей за квадратный метр. Таким образом опасения экспертов о переходе на новую систему финасирования сбылись лишь частично. На сегодняшний день в регионе без эскроу-счетов реализуется 155 проектов.