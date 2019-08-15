Жители уральских городов рассказали какую зарплату считают справедливой

Жители Екатеринбурга назвали справедливой заработную плату в размере 68 тыс. рублей при средней зарплате в 51 тыс. Челябинцы и пермяки считают, что для достойной жизни им хватит 62 тыс. в месяц (при средних зарплатах в 41 и 42 тыс. соответственно). В Тюмени справедливым доходом посчитали 67 тыс. рублей при средних значениях в 58 тыс.