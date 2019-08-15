Жители уральских городов рассказали какую зарплату считают справедливой
Сегодня, 16:48ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Жителям 39 региональных центров исследователи Сбербанка задали вопрос о том, какую зарплату они считают достойной и справедливой. Жители Урала назвали суммы, близкие к среднему значению по стране, сообщает Ура.ру.
Жители Екатеринбурга назвали справедливой заработную плату в размере 68 тыс. рублей при средней зарплате в 51 тыс. Челябинцы и пермяки считают, что для достойной жизни им хватит 62 тыс. в месяц (при средних зарплатах в 41 и 42 тыс. соответственно). В Тюмени справедливым доходом посчитали 67 тыс. рублей при средних значениях в 58 тыс.
Меньший уровень притязаний продемонстрировали жители Липецка, Пензы, Барнаула и Рязани. Они заявили, что справедливой для них является зарплата в 58 тыс. рублей.
Опрос провела страховая компания «Сбербанк страхование жизни» летом в городах с населением более 500 тыс. человек. На вопрос по телефону отвечали в каждом городе 350 человек.
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