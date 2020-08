«Уралвагонзавод» судится с МУПом из-за долга в 18,7 млн рублей за тепловую энергию

АО «НПК-Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле обратилось в суд с иском к МУП «Волчанский ТЭК» из-за долга за поставку тепловой энергии на сумму 11,9 миллиона рублей.

В настоящий момент сумма долга предприятия увеличилась на семь миллионов рублей. Сумма долга на сегодня составляет 18,7 миллиона рублей. Указанный долг образовался в период с июля 2019 года по 2020 год включительно, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе УВЗ. В юридическом отделе МУП «Волчанский ТЭК» рассказали, что вопрос с долгом находится в работе. О причинах образовавшейся задолженности не сообщили. Предварительное заседание назначено на 3 сентября 2020 года. Ранее арбитражный суд рассмотрел дело по иску ООО «Спецметалл», занимающегося торговлей черными металлами, о взыскании с АО «НПК-Уралвагонзавод» долга на сумму 6,1 миллиона рублей. На предприятии решением не согласны и планируют его обжаловать в установленном законом порядке.

