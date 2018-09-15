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Число миллиардеров в Свердловской области выросло в 2,5 раза
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Milliardery po vsemu miru massovo vyvodjat dengi i

Число миллиардеров в Свердловской области выросло в 2,5 раза

Сегодня, 10:20Экономика
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