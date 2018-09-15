Число миллиардеров в Свердловской области выросло в 2,5 раза

За первую половину 2018 года 17 свердловчан подали декларации, в которых значится информация о доходах в 1 млрд рублей. Этот показатель увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом. По статистике прошлого года в области было шесть миллиардеров.

Число миллионеров также увеличилось: 25 тыс. жителей региона имеют доход в 1 млн рублей – это на 14% больше, чем в 2017 году.

Доход от 1 млн до 10 млн рублей задекларировали 24 тыс. человек, от 10 млн до 100 млн рублей – 787 жителей региона, от 100 млн рублей до 500 млн рублей – 96 человек.