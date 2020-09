В России снова предлагают ввести почасовой МРОТ

Между профсоюзами, работодателями и правительством пройдет обсуждение о введении почасового минимального размера оплаты труда МРОТ, сообщают «Новые известия».

Такое предложение выдвинуло правительство РФ. Проект планируется подготовить до конца октября 2020 года. На сегодняшний день зарплата работников, отработавших месячную норму, не может быть ниже МРОТ. Сейчас он составляет 12,1 тысячи рублей. В некоторых регионах предусмотрены надбавки. По словам председателя Общественного движения «Труд» Сергея Пескова, сейчас МРОТ не несет никакого экономического смысла. Ранее ввести почасовой МРОТ предлагали депутаты от ЛДПР. «Единая Россия» представила законопроект о защите МРОТ от взысканий Напомним, что депутаты от «Единой России» разработали законопроекты, благодаря которым нельзя будет взыскивать за долги сумму в размере МРОТ. Это должно помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter