Молочная продукция подорожала в Нижнем Тагиле

Молочная продукция подорожала в Нижнем Тагиле
Молочная продукция подорожала в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:50ЭкономикаФото: 1МI
Цены на молоко выросли в Свердловской области. Об этом заявили в Свердловскстате. Согласно данным, молоко особенно подорожало в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

Ещё в июле литр молока в регионе стоил в среднем 50,96 рубля, а в августе его цена увеличилась до 4,8%. В столице Урала приобрести молоко можно за 53,52 рубля в среднем, а вот в Нижнем Тагиле оно стоит 56,03 рубля

Также в ведомстве отметили, что в некоторых городах региона наоборот, стоимость снизилась. Если раньше литр молока в Серове стоил в среднем 50,64 рубля, то в августе цена уменьшалась до 50,36.

Ранее о росте цен на молочную продукцию предупреждали фермеры. Они связывали это с новой обязательной маркировкой — теперь на товары им приходится ставить QR-коды.

Напомним, к концу года в Свердловской области резко подорожает вся молочная продукция. Эксперты объяснили причины резкого скачка.

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