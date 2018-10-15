Губернатор Свердловской области обсудил вопросы сотрудничества России и Швеции

15 октября состоялась встреча губернатора Свердловской области и Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Швеция в Российской Федерации Петера Эриксона, который прибыл на Средний Урал для проведения «Дней Швеции в Екатеринбурге».

Помимо обсуждения запланированного мероприятия, Евгений Куйвашев обсудил перспективы организации совместной работы в Свердловской области, в частности производства оборудования для горных работ, нефтегазового сектора и металлургии.

Губернатор Среднего Урала предложил послу Швеции лично посетить «Титановую долину» с целью рассмотрения перспективы сотрудничества двух стран.

В рамках существующих налоговых льгот и механизмов поддержки инвесторов, действующих на территории региона, Куйвашев заявил, что на территории региона существует потенциал для реализации шведских проектов.