Квадратный метр жилья подорожал на 8,1% на вторичном рынке в Нижнем Тагиле

Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Нижнего Тагила составляет порядка 39 тысяч рублей. С начала 2021 года наблюдается рост цены за «квадрат».

С начала текущего года на вторичном рынке недвижимости в Нижнем Тагиле стоимость квадратного метра жилья вросла на 8,1%, сообщается в исследовании портала «Мир квартир». Согласно полученным данным, средняя цена за «жилой квадрат» на вторичном рынке Тагила составляет сейчас 38 тысяч 886 рублей, а средняя стоимость квартиры чуть выше 2-х миллионов. Этот показатель выше уровня начала года на 7,9%. Напомним, летом 2021 года «льготные» квадратные метры в новостройках Нижнего Тагила подорожали в среднем на 15,7%. Тагильчане теперь вынуждены покупать в ипотеку жилье меньшей площади, чтобы уложиться в 3 миллиона рублей. «Льготные» квадратные метры в новостройках подорожали на 15,7% в Нижнем Тагиле

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