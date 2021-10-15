Квадратный метр жилья подорожал на 8,1% на вторичном рынке в Нижнем Тагиле

С начала текущего года на вторичном рынке недвижимости в Нижнем Тагиле стоимость квадратного метра жилья вросла на 8,1%, сообщается в исследовании портала «Мир квартир».
Согласно полученным данным, средняя цена за «жилой квадрат» на вторичном рынке Тагила составляет сейчас 38 тысяч 886 рублей, а средняя стоимость квартиры чуть выше 2-х миллионов. Этот показатель выше уровня начала года на 7,9%.
Напомним, летом 2021 года «льготные» квадратные метры в новостройках Нижнего Тагила подорожали в среднем на 15,7%. Тагильчане теперь вынуждены покупать в ипотеку жилье меньшей площади, чтобы уложиться в 3 миллиона рублей.