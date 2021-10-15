Рост бюджета Тагила назвал одним из достижений на посту главы Владислав Пинаев

Рост бюджета Тагила назвал одним из достижений на посту главы Владислав Пинаев

Рост бюджета Тагила назвал одним из достижений на посту главы Владислав Пинаев

Сегодня, 18:23
Экономика
Фото: TgilCity.ru
Владислав Пинаев назвал одним из достижений за три года на посту главы города рост бюджета Нижнего Тагила. Он отметил, что к этому приложила усилия сплоченная команда.

В ответе на вопрос о достижениях за время работы в этой должности, Владислав Пинаев выделил бюджет, который, по его словам, в 2018 году находился в катастрофическом состоянии.

Самым сложным было пережить 2018 год с точки зрения дефицита бюджета, катастрофической нехватки денег. Средств не было ни на содержание, ни на освещение города, ни на реализацию проектов, которые были ранее намечены, рассказал глава Нижнего Тагила на круглом столе в редакции «Тагильского рабочего».

Ситуацию удалось стабилизировать уже к 2019 году благодаря сплоченной работе команды: губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, областного правительства, депутатского корпуса Законодательного собрания и городской Думы, пояснил мэр.

Я горжусь, что сегодня бюджет города уже составляет больше 17 миллиардов рублей. Бюджет сам по себе не дается, это работа единой команды, которая сегодня работает в городе, отметил Владислав Пинаев.

Напомним, за первое полугодие 2021 года бюджет Нижнего Тагила получил почти 8 миллиардов рублей. Поступления за шесть месяцев превысили 50% от запланированных доходов.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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