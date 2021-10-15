Центробанк рассказал о причинах подорожания мяса и овощей в Свердловской области

Годовая продовольственная инфляция в сентябре текущего года превысила показатели августа на 1%. На повышение цен повлияли засуха и ранние холода в Свердловской области.

Погодные условия не позволили некоторым овощам открытого грунта подешеветь осенью в Свердловской области, сообщает отдел по связям с общественностью Уральского главного управления ЦБ РФ. Урожайность картофеля, свеклы, моркови и лука несколько снизилась из-за летней жары и засухи, а ранние сентябрьские холода заставили сельхозпроизводителей раньше перейти на отапливание теплиц, что сказалось на высоких ценах на помидоры и огурцы. Транспортные и накладные расходы на доставку привозной продукции также стали факторами подорожания овощей в целом. Неурожай кормовых культур стал причиной подорожания мясной продукции в регионе. Подорожали также молочная продукция и яйца куриные. По итогам, годовая продовольственная инфляция в сентябре 2021 года составила в Свердловской области 7,1%, ускорившись по сравнению с предыдущим месяцем (6,1%).

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