Управляющая компания в Нижнем Тагиле задолжала МУП НТТС 1,7 млн рублей

В Нижнем Тагиле управляющая компания ООО УЖЭК «Домоуправ-НТ», расположенная по адресу ул. Булата Окуджавы, 7 по решению суда должна заплатить НТТС 1,7 млн рублей задолженности за тепловую энергию.

Жилищная организация задолжала 1,6 млн рублей за энергию теплоносителя за май 2018 года. Помимо этого истец в лице НТТС попросил взыскать с организации 88 тысяч рублей неустойки за просроченную задолженность, а также сумму судебных издержек.

Ответчик в зал судебного заседания не явился.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о дате и времени судебного заседания, в том числе публично, путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда, полномочного представителя для участия в судебном разбирательстве не направил, письменных возражений по существу заявленных требований в материалы дела не представил,сказано в судебном решении Арбитражного суда Свердловской области.

Суд, рассмотрев материалы дела, вынес решение удовлетворить требования истца в полном объеме и постановил взыскать с ООО УЖЭК «Домоуправ-НТ» 1,7 млн рублей.

В жилищной организации предоставить оперативные комментарии не смогли.

Мы ничего комментировать не будем, звоните в понедельник, директор сейчас отсутствует,сообщили редакции TagilCity.ru в управляющей компании.