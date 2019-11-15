ФНС подала в суд на внешнего управляющего НТКРЗ из-за выплаты 20 миллионов рублей

В период конкурсного производства Фарид Шагалиев провёл платежи АО «Уралсевергаз», АО «Газэкс», ОАО «Энергосбыт Плюс», «Ростелеком», «Вымпелком», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», СПАО «Ингосстрах», ООО «Водоканал-НТ» и другим организациям на общую сумму 20,9 миллиона рублей. При этом в суде первой инстанции установлено, что задолженность завода по налогам и сборам составляет 9,1 миллиона рублей.

23 января Фарид Шагалиев отправил заявление в Арбитражный суд Свердловской области о признании внеочередных платежей правомерными. В свою очередь УФНС пожаловалось на действия управляющего. Данные дела объединили в одно производство. Определением от девятого июня Арбитражный суд не удовлетворил заявление Шагалиева, а действия по погашению задолженности признал неправомерными. Тогда он решил оспорить решение — в апелляционной жалобе он попросил отменить судебный акт. Также он отметил, что очередность выплат была изменена в связи с недопущением гибели или порчи имущества завода и угрозы жизни и здоровью работников.

Суд решил прекратить производство по заявлению Фарида Шагалиева о признании обоснованными перечислений внеочередных платежей 19-ти контрагентам и удовлетворил жалобу Управления ФНС России.

Удовлетворить жалобу Управления ФНС России по Свердловской области, признав неправомерными действия конкурсного управляющего Шагалиева Фарида Милибаевича, выразившиеся в погашении требований кредиторов четвертой и пятой очереди в размере 20 969 563,01 рублей, сообщается в постановлении Арбитражного суда Свердловской области.

Оперативный комментарий внешнего управляющего Фарида Шагалиева редакции получить не удалось.