ФНС подала в суд на внешнего управляющего НТКРЗ из-за выплаты 20 миллионов рублей
Суд признал действия внешнего управляющего Нижнетагильского котельно-радиаторного завода неправомерными. Девятнадцати контрагентам четвертой и пятой очереди были направлены платежи на общую сумму 20,9 миллиона рублей.
В период конкурсного производства Фарид Шагалиев провёл платежи АО «Уралсевергаз», АО «Газэкс», ОАО «Энергосбыт Плюс», «Ростелеком», «Вымпелком», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», СПАО «Ингосстрах», ООО «Водоканал-НТ» и другим организациям на общую сумму 20,9 миллиона рублей. При этом в суде первой инстанции установлено, что задолженность завода по налогам и сборам составляет 9,1 миллиона рублей.
23 января Фарид Шагалиев отправил заявление в Арбитражный суд Свердловской области о признании внеочередных платежей правомерными. В свою очередь УФНС пожаловалось на действия управляющего. Данные дела объединили в одно производство. Определением от девятого июня Арбитражный суд не удовлетворил заявление Шагалиева, а действия по погашению задолженности признал неправомерными. Тогда он решил оспорить решение — в апелляционной жалобе он попросил отменить судебный акт. Также он отметил, что очередность выплат была изменена в связи с недопущением гибели или порчи имущества завода и угрозы жизни и здоровью работников.
Суд решил прекратить производство по заявлению Фарида Шагалиева о признании обоснованными перечислений внеочередных платежей 19-ти контрагентам и удовлетворил жалобу Управления ФНС России.
Удовлетворить жалобу Управления ФНС России по Свердловской области, признав неправомерными действия конкурсного управляющего Шагалиева Фарида Милибаевича, выразившиеся в погашении требований кредиторов четвертой и пятой очереди в размере 20 969 563,01 рублей, сообщается в постановлении Арбитражного суда Свердловской области.
Оперативный комментарий внешнего управляющего Фарида Шагалиева редакции получить не удалось.
Напомним, 31 марта 2017 года НАО «НТКРЗ» признано банкротом. Определением суда от 29 ноября 2017 года внешним управляющим должника назначен Фарид Шагалиев. По данным на июль 2019 года общая сумма исков по задолженности завода составила 2,5 миллиарда рублей, по неисполненным обязательствам, договорам займа и кредитам — 56,2 миллиона рублей, по неисполненным обязательствам по иным договорам — 55,3 миллиона рублей.