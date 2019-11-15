Нижний Тагил получит 10 миллионов рублей на ремонт Черноисточинского гидроузла

Капремонт плотины проводится в 2018 и 2019 годах, однако подрядчик обнаружил в основании плотины опорные детали из лиственницы предположительно еще демидовских времен. Для продолжения ремонта потребовалось дополнительное финансирование. В 2020 году работы будут завершены, общий объем финансирования на ремонт составит 64 миллиона рублей.

Работы по капремонту плотины проводятся в рамках комплексного плана по реабилитации источников водоснабжения в Нижнем Тагиле, утвержденного губернатором региона Евгением Куйвашевым.

Мы добились, чтобы мероприятия по экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища вошли в национальный проект «Экология» с финансированием из федерального бюджета на сумму более 500 миллионов рублей,сказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.