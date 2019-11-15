«Новые известия»: почему российские казино "сыграли в ящик"

В конце октября Дмитрием Медведевым было подписано распоряжение о создании в Крыму специальной игорной зоны «Золотой берег». Местные жители выступили против: кто-то по этическим соображениям, а кто-то считает, что поселок Кацивели перестанет быть малолюдным и тихим. Власти Крыма, в свою очередь, видят в игровой зоне большой источник дохода, потому что туда будут приезжать платежеспособные туристы. Однако опыт ранее созданных игорных зон сторонники крымского казино не вспоминают.

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что европейские казино имеют другой уровень культуры. Там нет людей, которые проигрывают деньги. Однако, лучшие казино открывают развивающиеся страны. К примеру, Белоруссия. Там располагаются крупнейшие казино, которые ушли из России — «Шангри Ла», «Голден Пэлас» и так далее. Они отличаются высочайшим уровнем. Только в белорусских заведениях предоставляется полный спектр обслуживания: оплата авиабилетов, бесплатный отель, а при проигрыше всех денег возвращается 20% денег. При этом, есть питание, развлечения и так далее. Такая инфраструктура имеет место быть в том объеме, который позволяют игроки.

Игры в России В России деятельность казино запрещена с июля 2009 года. Однако есть специальные игровые зоны, где можно вести деятельность — это Краснодарский, Приморский и Алтайский края, а также Калининградская область.

Власти поступили логично: с одной стороны, они оградили людей от пагубного влияния азартных игр, а с другой — создали места, куда будет интересно ехать туристам. Если бы азартные игры просто запретили, то стало бы очень много нелегальных заведений.

Кстати, через пару дней после выхода распоряжения Медведева, в Крыму была «накрыта» незаконная сеть заведений с миллиардным доходом. Возможно, это совпадение. Но давайте посмотрим, как обстоят дела в других регионах, где игры разрешены.

Краснодарский край В этом регионе в 2009 году появилась первая игорная зона «Азов-Сити». Она включает четыре казино с гостиницами. Располагается зона более чем в 100 км от Ейска, среди полей. Каждый год сюда приезжало по 400-500 тысяч человек, что принесло бюджету области больше 500 миллионов рублей дохода. Ради казино прокладывали дороги, тянули электричество и создавали инфраструктуру. Однако в конце прошлого года игорная зона была закрыта. Причиной тому стало новое распоряжение правительства.

Дело в том, что по закону в одном регионе разрешается открытие только одной игорной зоны. Власти решили оставить «Казино Сочи» в Красной поляне, а потому «Азов-Сити» пришлось закрыть. Его развитие лоббировал бывший губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Еще в 2010 году он направил официальное письмо Дмитрию Медведеву с предложением о закрытии «Азов-Сити».

Несмотря на то, что «Казино Сочи» осталась единственной игровой зоной края, финансовые показатели от этого не стали лучше. Согласно данным системы «СБИС», выручка за 2017 год составила 4,2 миллиарда рублей, а за 2018 — 5,06 миллиардов рублей. Однако чистая прибыль в 2017 году составила 2,2 миллиона рублей, а в 2018 году казино осталось в убытке на 44,5 миллиона рублей. Налог на прибыль от этой деятельности небольшой, а основной доход уходил бы за границу, если бы о был. Это обусловлено тем, что учредителем ООО «Домейн» (марка «Казино Сочи») является компания Silverron International pte.ltd, зарегистрированная в Сингапуре.

Кроме того, поступления в бюджет Кубани от игорного бизнеса в конце первого полугодия 2019 года уменьшились на 27,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Причиной этого стало закрытие «Азов-сити».

Алтайский край На Алтае игорная зона состоит из одного казино с гостиницей. Она расположена в районе горы Каим, где по близости нет населенных пунктов. Самый ближайший Горно-Алтайск располагается в 40 км. Власти сделали так специально, чтобы привлекать китайцев и россиян, которые приехали отдохнуть на Алтай.

В этот комплекс было вложено 1,7 миллиарда рублей, но гора Каим не привлекла туристов. В прошлом году выручка казино сократилась с 2,1 миллиарда рублей до 823 миллионов, а прибыль — со 113,7 миллионов рублей до 56 миллионов.

Профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Наталья Зубаревич объяснила, что наличие игровой зоны почти не влияет на экономику региона. Она создана далеко и находится на периферии.

Калининградская область Начала свою работу игровая зона «Янтарная» с одного зала автоматов, но в 2017 году было открыто самое большое в Европе казино «Sobranie» (ООО Юни Гейминг Компани).

Однако европейских туристов пригород Калининграда не привлек. Так, выручка за 2018 год составила 2,8 миллиарда рублей, а прибыль — 36,8 миллиарда рублей. В 2017 году зона работала в убыток. Его сумма составила 36,8 миллиона рублей. В конце 2019 года власти прогнозируют доход в 131 миллион рублей.

Приморский край Игорная зона «Приморье» за четыре года получила 16,8 миллиардов рублей инвестиций и каждый год приносит прибыль более 500 миллионов рублей. Большая ее часть поступает в бюджет области. Кроме того, бизнес дает около 9% налоговых поступлений. В данном случае ситуация лучше, потому что рядом находится Китай и иностранцы могут оформить электронную визу. Китайские туристы приносят для казино 90% доходов.

Однако казино «Tigre de Cristal» принадлежит китайцам. Они здесь тратят деньги, но и зарабатывают тоже они. Более того, развитие зоны заморожено. Стабильность не гарантирована, а потому ключевой инвестор Summit Ascent во главе с миллиардером Лоуренсом Хо в 2017 году продал казино.

Говорить о том, что та игорная зона, которая была на Дальнем Востоке, работала, было бы большим преувеличением. Скорее, ее использовали для отмывания денег, говорит Илья Гращенков.

По мнению Екатерины Зубаревич, пока что из игровых зон в России ничего не получилось. Во Владивосток приезжали китайцы, которым запрещается играть на родине. Это работает, потому что сама зона нацелена на зарубежный туризм.

В Калининград никто не поехал. Истории успеха нет. Как-то держится Дальневосточная игорная зона за счёт китайцев, но там большие проблемы с развитием, потому что российские силовики наехали на тех, кто этой зоной занимался. Китайцам трудно найти партнёров в России, говорит она.

Будет ли работать игровой бизнес в России? В России пока не создали такую игровую зону, которая бы работала стабильно и привлекала всех. Главная причина в том, что инвесторы не уверены в российских властях.

Началось все в 2009 году с «Азов-Сити». Сначала он планировался как совместный проект Краснодарского края и Ростовской области, которая начала выстраивать дороги к казино. Однако, она осталась не у дел, а потому остановила процесс строительства. Потом инвесторы не захотели вкладывать свои деньги, потому что неожиданно возникла идея о переносе зоны в Анапу. В итоге она закрылась. Инвесторы вложили в нее 6 миллиардов рублей и потеряли деньги. Они пытались вернуть хотя бы часть вложений, потраченных на инфраструктуру, но ничего не добились.

При этом правительство для игорных зон выделяет не самые лучшие места. Например, организация зоны в алтайских горах. На Дальнем Востоке есть своя игорная зона, но китайцы, скорее всего, поедут в Макао, а москвичам ближе Беларусь. Что касается местных жителей, то их покупательская способность не позволяет проигрывать большие деньги в казино.

Директор Центра развития политики утверждает, что для игорного бизнеса важен объем. Если казино не имеет дохода, то оно закроется.

У нас все игорные зоны были сосредоточены в местах, где этого потока изначально быть не могло. Считали, что в Калининград будут ездить из соседних стран, в Азове — рекреационные зоны, на Дальнем Востоке и Алтае ждали китайцев. Но в Китае своя колоссальная игорная зона — Макао, все, кто хочет поиграть, едут туда, говорит он.

Действия властей привели к тому, что игорный бизнес среди инвесторов считается сверхрискованным. В случае с Крымом тоже никто не может дать гарантию, что казино возле Ялты будет привлекать туристов и давать большой доход.

Лас-Вегас, Макао и Монако смогли стать самыми крупными игровыми центрами потому, что им никто не мешал работать. Им не указывали, где надо открыться, неожиданно не запрещали работу и не отваживал инвесторов. Власти, конечно, контролируют деятельность, но не мешают ее развитию.

Кроме того, игорные центры располагаются в местах пересечения транспортных путей. В Макао — это морские пути, Лас-Вегас был железнодорожным узлом, а теперь это могут быть аэропорты и страны Европы активно это используют. Эксперты отмечают, что это площадка для эффективной реализации игорных проектов.

Илья Гращенков считает, что подход к организации игорного бизнеса не позволяет выстраивать России адекватную структуру.