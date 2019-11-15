В Нижнем Тагиле зарплату муниципальным служащим поднимут на 3,8%
Сегодня, 18:04ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Зарплата муниципальных работников в Нижнем Тагиле проиндексируют на 3,8%. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Документ вынесен на рассмотрение городской думы. Сначала его обсудят на заседании комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям, а после и самого коллегиального органа. В постановлении говорится, что размер надбавки должностных окладов и ежемесячных надбавок увеличатся с 1 октября 2020 года. Однако решение думы вступит в силу с 1 января.
Напомним, в этом году расходы на содержание муниципальных служащих в Нижнем Тагиле предусмотрены в размере около 370 млн рублей.
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