В Нижнем Тагиле жителя заставили заплатить 20 000 рублей за страховку кредита. Возвращать деньги никто не собирается (ФОТО)

Читатель TagilCity.ru Андрей пошёл в один из городских банков, чтобы оформить кредит на физическое лицо.

Честно говоря, был после работы, уставший, не особо хотелось вникать в детали, пришёл, сказал, что мне нужно 150 тысяч. После разговора со специалистом, необходимых процедур, мне сказали, что мне одобрили 170 тысяч. Хорошо, почему бы и нет? Но на руки я получил 149, что на тот момент мне показалось не критичным. Но когда я пришёл домой, супруга объяснила мне, что более 20 тысяч я заплатил за страховки, что не устраивало меня в корне поделился Андрей с журналистами портала TagilCity.ru.

Конечно, Андрей захотел отказаться от этих страховок, но тут началось хождение по мукам.

В банке где брали кредит, отправили к страховщику, в офисе страховщика отправили к супервайзеру, тот сказал, что разрешение такой ситуации за пределами его компетенции, и подобные вопросы решаются только в Москве. Московский офис по телефону сказал, что обсуждаться вопрос будет только письменно, затем читателю продиктовали адрес.

Так завязалась долгая и обременительная переписка. Эпилогом которой стало следующее письмо (данные читателя скрыты в интересах приватности):

Если очень просто – денег никто не вернёт.

Внимание журналистов TagilCity.ru привлёк пункт «за получением дополнительной информации вы всегда можете обратиться по телефону…»

Но, как это обычно бывает при разговоре с колл-центрами, более 12 минут мы с читателем слушали бесконечные инструкции робота, затем нас направляли от одного специалиста к другому, а закончился разговор так:

Я правильно поняла, что в вашу редакцию поступило обращение от клиента, застрахованного в АльфаСтрахование, его интересует вопрос расторжения полиса и возврата денежных средств, вы желаете получить развёрнутый ответ по поводу способов расторжения полиса, так как ваш читатель утверждает, что полис был оформлен без его ведома? Хорошо, я записала ваши данные, ответственные сотрудники должны будут с вами связаться подытожила разговор сотрудница колл-центра.

Надо ли говорить о том, что никакого второго звонка от этой компании ни через день, ни через три, ни через неделю, не состоялось?

Пытаясь через 7 дней выяснить, в чём же дело (может быть, о нас забыли?), журналисты TagilCity.ru снова связались с контактным центром.

На этот раз, уже другой специалист, выбрал другую тактику:

Клиент на это письмо отправлял своё письменное несогласие? Максимум, что могут сделать операторы – это повторно оставить данные, если клиент желает. Любые возражения высылаются только в письменной форме пояснила другая сотрудница колл-центра.

Усвоив с прошлого раза то, как сохраняются данные и то, как сотрудники «перезванивают», конечно, клиент не стал запускать этот бессмысленный процесс по второму кругу.

Очевидно, что это делается специально, для того чтобы человек отступился, что называется «забил», вот и у нас нет больше ни каких сил с ними воевать, но решили, что больше никогда не будем брать кредиты на физическое лицо, с юридическими лицами всё немного по-другому поделись своим мнением с журналистом TagilCity.ru супруга застрахованного читателя Инна.

TagilCity.ru рад бы предостеречь своих читателей от подобных ошибок, но нельзя всего предусмотреть. Даже если всё делается по закону – у банков всё равно очень много рычагов воздействия на клиента. Самый простой из которых – «если вы не купите страховку, вам не одобрят кредит».

Как показал пример нашего читателя – отказаться от дополнительных услуг, если они вам не нужны, лучше и проще до заключения договора, чем после, когда это становится почти невозможным.