В связи с новогодними каникулами в Нижнем Тагиле изменится график доставки пенсий

Доставку пенсий и пособий в Ленинском и Тагилстроевском районах представители доставочных организаций завершат 23 декабря.

Пенсионеры Ленинского и Тагилстроевского районов, которые будут отсутствовать дома в день доставки и не получат свои выплаты за декабрь, могут обратиться в кассу по ул. К. Маркса, д.42. Она будет работать по обычному графику включительно по 22 декабря, а 23 декабря (в среду) – с 09.00 до 12.00.

Доставка пенсии на дом с 3 января будет осуществляться по графику. При этом в кассу также можно будет обратиться 5 января (во вторник) и 8 января (в пятницу): с 09.00 до 15.30 (перерыв с 12.30 до 13.30).

Телефоны для справок: Ленинский район – 41-11-04, Тагилстроевский район – 41-20-92.

Информацию о доставке пенсий и пособий в Дзержинском и пригородном районах можно уточнить в ближайшем почтовом отделении.