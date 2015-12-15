Жильё в малых городах Свердловской области подешевело на 15-30%
15 декабря 2015, 11:45ЭкономикаMaurice
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Такие цифры сообщил директор «ЦН «Северная казна — Регион» Дмитрий Ивасенко.
Сюжеты: Нижний Тагил
По его словам, в Нижнем Тагиле в 2015 году спрос на жилье в среднем сократился в 2 раза. Средняя цена квартир на вторичном рынке в городе упала на 20%. Стоимость квадратного метра сейчас 33-34 тыс. руб. против прошлогодних 45-48 тыс. руб. Аналогичная ситуация наблюдается в менее крупных городах Свердловской области.
В частности, в Невьянске число сделок также сократилось в 2 раза, средняя стоимость квартир рухнула на 15-30%, констатируют эксперты.
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