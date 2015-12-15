Жильё в малых городах Свердловской области подешевело на 15-30%

По его словам, в Нижнем Тагиле в 2015 году спрос на жилье в среднем сократился в 2 раза. Средняя цена квартир на вторичном рынке в городе упала на 20%. Стоимость квадратного метра сейчас 33-34 тыс. руб. против прошлогодних 45-48 тыс. руб. Аналогичная ситуация наблюдается в менее крупных городах Свердловской области.