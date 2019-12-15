«На бюджет грех жаловаться». На что Нижний Тагил потратит деньги в 2020 году

Дороги

В проекте бюджета на 2020 год на дорожную деятельность выделено почти 2,2 миллиарда рублей. Сюда входят содержание дорог общего пользования (412,5 млн рублей), ремонт мостов по улице Космонавтов и Серова (48,5 млн рублей), дальнейшая реализация проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (627,6 млн рублей), а половина всей суммы пойдет на разработку проектно-сметной документации и строительство моста через Тагильский пруд. 29 ноября мэрия разместила аукцион по поиску подрядчика. Отметим, что в 2017 году на проект объекта потратили 247,5 миллиона рублей, в бюджет 2020 года заложено 108,8 млн рублей. Как пояснил заместитель мэра по финансовой части Алексей Бурдилов, эти средства направят на рабочую стадию проекта.

У проекта две стадии — стадия П (проектная) и стадия Р (рабочая). Стадия П уже готова и именно она сейчас выставлена на аукцион. Чтобы строителям начать работу, надо доработать стадию «П» (проекта — прим.ред), уточнить всё в полоть до гвоздя. Сейчас стадию «Р» (рабочую) нам делают. Ждем, что до конца года она будет готова, рассказал Алексей Бурдилов.

Мэрия объявила конкурс на строительство моста через Тагильский пруд

Напомним, в 2019 году в рамках нацпроекта было отремонтировано 24 объекта протяженностью 29,7 километра. Общая сумма контракта составила 632 млн рублей. Работы проводили два тагильских предприятия — МУП «Тагилдорстрой» и ООО «УБТ-сервис» совместно с пятью компаниями субподрядчиков. Ремонт автодорог проходил с 15 мая по 11 октября на 24 улицах города.

В Нижнем Тагиле подведены первые итоги реализации нацпроекта БКАД

На 2020 год на БКАД выделили 627,6 млн рублей. В ходе электронного аукциона определился подрядчик на ремонт дорог. Им стало МУП «Тагилдорстрой». В будущем году отремонтируют 22 участка дорог.

Генподрядчиком объектов БКАД в Нижнем Тагиле в 2020 году станет МУП «Тагилдорстрой»

Транспорт

На обновление наземного транспорта пойдет 234 млн рублей. 12 декабря на заседании профильной комиссии в городской думе о покупке трёх трамваев заявил замначальника управления горхозяйством мэрии Михаил Сёмин. Город закупит транспорт за счет полученной из областного бюджета субсидии в размере 111,8 миллионов рублей.

Трамвайный парк Нижнего Тагила закупит три новых вагона в 2020 году

Также в следующем году планируется обновить автопарк в Нижнем Тагиле. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев внёс это предложение во время выступления в министерстве природы. Общественный автопарк на газомоторном топливе должен улучшить экологическую ситуацию в Нижнем Тагиле. Напомним, в этом году на ПАЗы были заменены некоторые маршрутки.

В Нижнем Тагиле на маршруте №56 ГАЗели заменят на ПАЗы

5 млн рублей направят на проведение научно-исследовательской работы по совершенствованию маршрутной сети общественного пассажирского транспорта. Напомним, в ноябре на совещании в администрации Нижнего Тагила обсуждалась новая схема движения общественного транспорта. Планируется оптимизация некоторых маршрутов. Компании-перевозчики разрабатывают новую систему движения маршрутного такси. директора организаций взаимодействуют с мэрией, чтобы обновить схему передвижения «Газелей». Программа будет утверждена в 2020 году.

«Как сельди в бочках». Жители Нижнего Тагила оценили общественный транспорт

Благоустройство

На содержание объектов внешнего благоустройства и мест захоронений выделят 777,1 млн рублей. Из них 270,8 млн рублей планируется потратить на содержание и ремонт парков, скверов, набережных, бульваров, фонтанов и кладбищ. Напомним, в рамках благоустройства в 2019 году отремонтирован «Пионерский» сквер на Вагонке, так же в скором времени пройдет открытие фонтана. В центре города 18 октября был презентован новый парк скульптур советского периода. На его реализацию было вложено более 4,3 млн рублей.

В Нижнем Тагиле состоялось открытие парка со скульптурами советского периода

383,3 млн рублей направят на строительство объектов наружного освещения и на погашение кредитных обязательств. В исторической части города в 2020 году появится 400 новых светильников в рамках программы «Светлый город». Стоимость проекта — 25 млн рублей, что на один млн рублей меньше по сравнению с предыдущим периодом. Напомним, согласно техническому заданию, до 31 декабря подрядчик должен установить 16,6 тысяч светильников в районах города и 414 в пригороде, а также 319 светильников системы автоматического наружного освещения. На октябрь в городе было уставлено более 11 тысяч светоточек. Кроме того, установка 1276 новых опор наружного освещения и 1467 светильников проходит в 18 сёлах Нижнего Тагила. На содержание наружного освещения выделено 95 млн рублей.

«Светлый город» пока в Аслянке и в том направлении, вошли в Бакушино и Волчовку, начали там работать,сообщила заместитель начальника управления территориального развития и общественных связей Лидия Панникова на аппаратном совещании 29 ноября.

В села под Нижним Тагилом пришла программа «Светлый город»

Благоустройство дворовых и общественных территорий в рамках приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды» предполагает затраты в размере 28 млн рублей. Планируется реконструкция трех дворовых и четыре общественных территории, как заявил на общественных слушаниях проекта бюджета на 2020 год Алексей Бурдилов.

Сейчас предусматриваем только местную долю, ожидаем, что удастся привлечь около 243 миллионов рублей, сказал чиновник.

В следующем году в рамках программы проведут реконструкцию во дворах домов № 50, 52, 54, 56 на улице Верхняя Черепанова и домов № 37, 41, 45, 47 и 51 на улице Выйская на 44 млн рублей. Согласно техническому заданию работы должны закончиться до 1 сентября 2020 года.

На благоустройство дворов на Выйской и Верхней Черепанова выделили 44 миллиона рублей

Кроме того, благоустроят площадь перед торговым комплексом на улице Зари на 19 млн рублей. Будут проведены демонтажные работы, выкладка тротуарной плитки, покрытие проезда и парковки, озеленение территории, установка светильников, скамеек и урн. В целях обеспечения дорожной безопасности закупщик сделает дорожную разметку, знаки и монтаж пешеходного ограждения. Источник финансирования — местный бюджет. Напомним, в 2019 году на благоустройство дворов затратили 112 млн рублей. Финансирование — за счёт областного бюджета.

Тагильская мэрия выделила 19 миллионов рублей на ремонт площадки у ТЦ на улице Зари

Комфортные условия

82 млн рублей пойдёт на завершение строительства с благоустройством инженерных сетей МКД в посёлке Уралец в рамках программы переселение из ветхого и аварийного жилья. Работы уже проводит ЗАО «Стройкомлекс». Здание должны ввести в эксплуатацию в августе 2020 года.

В посёлке Уралец планируют строить многоквартирный дом за 68 миллионов рублей

Напомним, в период с 2019 по 2022 годы должны быть расселены 43 МКД, на первом этапе (2019–2020 годы) — 17 домов. Общий объем финансирования составляет 593 миллиона рублей. Работа ведется по трем направлениям, в частности, покупка недвижимости у застройщиков, уплата выкупной цены и строительство дома в поселке Уралец для переселения граждан. Снос аварийного жилья обойдется городу в 28,4 млн рублей из местного бюджета и предусматривается получение ещё 26 млн рублей из областного бюджета.

СУ № 5 выиграло контракт от мэрии на замену аварийного жилья в Нижнем Тагиле

Замена литов в 2020 году обойдётся в 17 млн рублей на условиях софинансирования. Алексей Бурдилов отметил, что ожидается поступление ещё 40 млн рублей из регионального бюджета. В 2019 году планировалось заменить 14 лифтов на 13,9 млн рублей.

В Нижнем Тагиле в многоэтажных домах заменили семь лифтов

Разработка проектно-сметной документации двух станций подготовки питьевой воды «Южная» и «Западная» в рамках программы «Чистая вода» обойдется в 117 млн рублей.

Правительство Свердловской области утвердило программу «Чистая вода»

Социальная сфера

В статье расходов на социальную сферу 83,3 млн рублей определены на разработку проектно-сметной документации социальных объектов, а именно: реставрацию Музея-завода Куйбышева (40 млн рублей), берего-укрепление набережной («Тагильская лагуна» 2 этап), детского центра дополнительного образования на ГГМ (28 млн рублей), капитальный ремонт Нижнетагильской филармонии, ГДДЮТ и Молодёжный театр.

Реконструкция второй очереди «Тагильской лагуны» обойдется в 470 миллионов рублей

Капитальные ремонт, реставрация и создание единого многофункционального музейного центра обойдётся Нижнему Тагилу в 450 млн рублей. Напомним, 12 декабря в администрации сообщили, что проект музея-заповедника «Горнозаводской Урал» прошёл историко-культурную и ценовую экспертизы.

Проект Нижнетагильского музея-заповедника прошёл экспертизы

На стадионе «Спутник» также проведут капитальный ремонт. Отметим, что его строительством, по результатам аукциона, стала компания «Строй регион». Сумма контракта — 14,4 млн рублей.

Тагильский «Строй регион» выиграл контракт на ремонт стадиона «Спутник»

Кроме того, планируется завершить строительство двух детских садов. Одно здание возводит АО «ПО «Уральский оптико-механический завод» на 90 мест в микрорайоне «Запрудный». Стоимость контракта — 108,5 млн рублей. Второй садик строит компания «Стройкомплекс» на 170 мест за 130 млн рублей в микрорайоне «Муринские пруды».

В Нижнем Тагиле появится три новых детских сада

В 2020 году планируется начать строительство ещё двух детских садов в микрорайоне Приречный и на Уральском проспекте (ГГМ). 6 декабря компания «Стройкомплекс» выиграла аукцион на возведение садика на Гальянке за 144,6 миллиона рублей. Срок выполнения работ — 10,5 месяцев со дня подписания контракта. Всего на четыре садика в бюджете пока предусмотрено 174 млн рублей.

Мэрия Нижнего Тагила определила застройщика детского сада на 170 мест

Капитальный ремонт с заменой крыши ждёт школу № 87 в будущем году. Стоимость контракта составила 18,7 млн рублей. Подрядчиком выступило ООО Строительно-торговая компания «Успех». Отметим, что в 2019 году капитальный ремонт реализовали в школе № 72 на Тагилстрое стоимостью 80 млн рублей.

Обновленная школа № 72 в Нижнем Тагиле приняла учеников