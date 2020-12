Сбербанк ожидает рост ставок и снижение ликвидности из-за цифрового рубля

Сбербанк России предполагает, что предложенные Центробанком формы функционирования цифрового рубля могут привести к росту кредитных ставок.

По сообщению издания ТАСС, запуск цифровой валюты может привести к оттоку ликвидности из банковского сектора и, как следствие, повышению кредитных ставок. По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, обсуждаемые модели развития цифрового рубля имеют серьезные недостатки. Специалисты считают, что такие форматы функционирования цифровой валюты ограничивают возможности коммерческих кредитно-финансовых учреждений, поскольку появление третьей модели рубля приведет к переходу ликвидности к Центробанку. Попов подчеркнул, что сейчас ликвидность в банковском секторе сбалансирована и ее профицита нет. Однако если представить, что через несколько лет порядка четырех триллионов рублей переведут в цифровой формат, они станут недоступными для кредитования. В конечном результате это приведет к дефициту ликвидности и росту кредитных ставок. По предположению Попова, если десять процентов наличных и безналичных средств переведут в цифровой формат, эти деньги покинут банковскую систему, что приведет к увеличению кредитных ставок в среднем на половину процентного пункта. Отметим, что Банк России предложил четыре модели функционирования цифровой валюты, каждая из которых имеет недостатки. Сбербанк предложил еще одну, суть которой заключается в наделении безналичного российского рубля дополнительными функциями. С использованием технологий распределенных реестров они будут исполняться участниками денежно-кредитной системы. Напомним, в октябре текущего года ЦБ представил доклад о цифровой российской валюте. Банк России считает, что дополнение двух форм российского рубля, наличной и безналичной, третьей - цифровой расширит возможности системы денежного обращения. В докладе Центробанка говорится, что цифровой рубль будет выполнять те же функции, что и наличные деньги, но выпускаться в цифровом формате в дополнение к существующим двум формам средств. Отмечается, что с выпуском цифровой валюты россияне смогут зачислять средства на электронные кошельки и использовать их в онлайн- и офлайн-режимах. На данный момент окончательное решение по отечественной цифровой валюте не принято.

