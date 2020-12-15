Сбербанк ожидает рост ставок и снижение ликвидности из-за цифрового рубля

В докладе Центробанка говорится, что цифровой рубль будет выполнять те же функции, что и наличные деньги, но выпускаться в цифровом формате в дополнение к существующим двум формам средств. Отмечается, что с выпуском цифровой валюты россияне смогут зачислять средства на электронные кошельки и использовать их в онлайн- и офлайн-режимах. На данный момент окончательное решение по отечественной цифровой валюте не принято.