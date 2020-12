Сергей Катырин: Три кита экономики - цифровизация, подушка безопасности, вера в себя

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин подвел итоги 2020 года. Он рассказал о том, каким этот год был для бизнеса и экономики страны в целом.

Каким был этот год для ТПП? Никогда ещё в своей истории мировое сообщество не сталкивалось с такими масштабами кризиса, чтобы это касалось практически всех континентов, всех стран, народов, национальностей и почти всех сфер направлений экономики. Тем не менее, результат достаточно неплохой. По сегодняшним прогнозам падение нашего ВВП будет отличаться от среднемирового, которое будет выше 5. У нас – в районе 4. В этой ситуации президент, администрация, правительство, Госдума, парламентарии в целом сработали достаточно неплохо. Как перестроилась ваша работа? Мы не подозревали о пандемии. Хочу сразу сказать, что мы не знали о ней, нам никто о ней не докладывал (смеётся). Но мы уже достаточно давно работаем над темой электронной Торгово-промышленной палаты. Не только в центре, но и на местах вместе с нашими коллегами – руководителями палат региональных и муниципальных. Нам за предшествующие годы удалось выстроить систему оперативного общения между торгово-промышленными палатами, между ТПП и бизнесом – это самое главное, между ТПП и органами власти. И с точки зрения оказания услуг нам всё это серьёзно помогло. Конечно, пришлось отказаться от очной формы общения, всех наших круглых столов, дискуссий в палате. Мы практически моментально перестроились, смогли организовать общение со всеми палатами, с предпринимательским сообществом, с региональными и государственными органами власти. Иногда в день проходило по несколько мероприятий с участием госчиновников. Мы приглашали Центробанк, налоговую инспекцию, представителей коммерческих банков, заместителей министров, министров, которые в прямом эфире на всю страну давали разъяснения по принимаемым правительством решениям, как воспользоваться тем или иным способом по поддержке бизнеса. Роспотребнадзор приходил, объясняя ограничения, которые вводятся, как нам на них реагировать, что должен делать бизнес, как минимизировать свои расходы, как воспользоваться теми преференциями, которое пытается создать государство для бизнеса, для поддержки. Естественно, это дало свой результат. Мы до сих пор получаем слова благодарности от предпринимателей – многим подсказали, помогли. И вторая часть работы – обратная связь с бизнесом, регионами, региональными палатами. Связь со всеми палатами у нас – в режиме реального времени, поэтому, если есть проблема, то уже через 5 минут она у нас на столе в палате. И уже в ручном режиме отработка некоторых проблемных вопросов, которые возникали. В этом плане мы всегда находили единый язык с губернаторами: они общо смотрят на ситуацию, в целом на регион и всегда старались предпринимать шаги в пользу экономики. Video: ТПП Можно даже сказать, что в 2020 году местные ТПП стали вам ближе? Далеко от нас они никогда не были (улыбается). Мы последние года два общаемся раз в два месяца – у нас такая всероссийская планёрка, совещание с палатами в режиме онлайн. Но в этот период, конечно, мы не только с палатами, но и с предпринимателями стали намного ближе, потому что чуть ли не каждый день какое-то общение по этой теме, по той. Мы сразу же после начала пандемии практически во всех палатах открыли горячие линии, чтобы консультировать. Также мы по поручению правительства взяли на себя ответственность за выдачу документов по обстоятельствам форс-мажора. Внутренний форс-мажор – это между российскими компаниями – готовят коллеги в регионах. А внешний форс-мажор – то, что связано с международными сделками – на федеральном уровне. И для того, и для другого нужны квалифицированные юристы. Мы эти документы выдавали бесплатно и до сих пор выдаём бесплатно. Хотя мы содержали и содержим всю армию квалифицированных юристов, чтобы выполнить эту функцию и обеспечить наших предпринимателей такого рода документами. У нас через палаты на первом этапе прошло более 100 тысяч предпринимателей. Я даже позволю себе предположить, что в 2020 году огромное количество представителей малого и среднего бизнеса, которые даже раньше не знали, что существует ТПП, пришли к вам. Да или нет? Да. Вы совершенно правы. Практически у всех арендаторов с арендодателем возникли проблемы, потому что у них нет средств платить. Мы спасали в первую очередь предпринимателей. 2020 год, если брать малый бизнес, легче всего пережили представители «семейного» бизнеса. Как Вы прокомментируете это? Это самая устойчивая форма бизнеса во всём мире. В нашей истории было много семейных династий: в царской России, дореволюционные годы. Династий, которые оставили после себя не только заводы, пароходы и предприятия, но и картинные галереи, театры, школы, университеты и т.д. Сегодня семейные предприятия России, по нашим оценкам, – это порядка 82% малых и средних компаний. Каждая семья понимает, что это их… Жизнь? Да, это их жизнь. Жизнь всей семьи. Второй фактор – все они не планируют никуда уезжать. Третье – единая команда. С какими показателями встречает 2021 год проект ТПП «Бизнес – барометр для страны»? В период, когда была пандемия, мы сделали этот бизнес-барометр бизнес-барометром страны. И мы измеряли не коррупцию, а отношение бизнеса к принимаемым правительством мерам, то, как ими можно воспользоваться, где и какие изъяны есть, где какие сложности в получении преференций или льгот есть, что, по мнению бизнеса, хорошо работает, а что плохо. А в целом мы ведём этот бизнес-барометр коррупции по стране, этот проект вошёл в национальный план борьбы с коррупцией, утверждённый президентом страны. Мы проводим во Всемирный день борьбы с коррупцией, 9 декабря, российскую акцию – рассылаем итоги бизнес-барометра в администрацию президента, депутатам Госдумы, министрам, губернаторам в каждый регион, чтобы они тоже представляли, где есть самые большие риски. На чём система ТПП РФ будет основывать свою работу в будущем году? Что нового будет? Первое – нормативно-правовая база. Это общие экономические законы, отраслевые законы, подзаконные акты, оценка регулирующего воздействия, законотворчество, оценка тех законов, которые подготовили в правительстве или Госдуме. Второе – дальнейшая цифровизация. Многое нам уже удалось сделать, но ещё предстоит в этом плане поработать. И, конечно, наша международная деятельность: 74 деловых совета сразу с 74 странами. Мы председательствуем в российском совете БРИКС и ШОС, а в этом году нам пришлось и в международном совете в силу того, что Россия была председателем и там, и там. Ну и ряд наших проектов, которые мы сейчас ведём: бизнес-барометр страны, бизнес-барометр коррупции, проект семейных компаний, и мы предполагаем в ближайшее время провести такой форум. Прогнозы – самое неблагодарное дело. Какие у вас прогнозы на 2021 год с точки зрения внутренней экономики? Ведь, помимо семейного бизнеса, будет развиваться что-то ещё. Что Вы посоветуете? Цифровизация, несмотря на то, что это слово стало уже достаточно обыденным в нашей жизни, все об этом говорят. Но, тем не менее, это так. Мы на собственном опыте, опыте компаний, которые с нами контактируют, видим, что те, у кого это есть, те, кто научился работать в новом формате, находятся в более выигрышной ситуации, чем те, кто этим пока вообще никак не воспользовался. Также по возможности нужно создавать подушки безопасности. И самое главное – вера в себя, в свой бизнес, в свою семью и страну. Тогда всё получится.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter