Свердловский Роспотребнадзор за 2015 год изъял две тысячи литров некачественного алкоголя
Сотрудники Роспотребнадзора Свердловской области изъяли у предпринимателей порядка 2300 литров некачественного алкоголя за минувший год, сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники надзорного ведомства проверили 239 объектов торговли алкоголем в Свердловской области. В 56 из них были обнаружены нарушения, которые привели к изъятию порядка 197 партий алкогольной продукции. Основной причиной изъятия является несоответствие качества товара принятым нормам.
Из оборота алкогольная продукция изымалась по следующим причинам: несоответствие алкогольной продукции требованиям нормативных документов по качеству (по наличию в содержимом бутылок осадка, посторонних включений); несоответствие алкогольной продукции требованиям нормативных документов по качеству, фальсифицированной алкогольной продукции; несоответствие алкогольной продукции (пива) требованиям нормативных документов по микробиологическим нормативам безопасности; продажа пива, пивных напитков с истекшим сроком годности; оборот алкогольной продукции с маркировкой, не содержащей сведений, предусмотренных законодательством РФ; продажа алкогольной продукции без документов, подтверждающих легальность оборота; нарушение порядка заполнения документов, подтверждающих легальность оборота алкогольной продукции сообщает пресс-служба.
Кроме того, некоторые предприниматели были оштрафованы за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним.
Сотрудники ведомства составили 139 протоколов о нарушениях и вынесли 123 постановления. Общая сумма штрафа по ним оставила 2,95 миллиона рублей.
Напоминаем, что с 1 января предприятия общепита должны фиксировать в системе ЕГАИС факт оптовой закупки спиртного. В розничном сегменте система начинает действовать с 1 июля 2016 года. При этом участники рынка надеялись, что оптовый сегмент также будет контролироваться лишь с июля. Эксперты заявляют, что к переходу на систему регистрации алкогольной продукции предприятия практические не готовы.