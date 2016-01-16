Свердловский Роспотребнадзор за 2015 год изъял две тысячи литров некачественного алкоголя

Сотрудники надзорного ведомства проверили 239 объектов торговли алкоголем в Свердловской области. В 56 из них были обнаружены нарушения, которые привели к изъятию порядка 197 партий алкогольной продукции. Основной причиной изъятия является несоответствие качества товара принятым нормам.

Из оборота алкогольная продукция изымалась по следующим причинам: несоответствие алкогольной продукции требованиям нормативных документов по качеству (по наличию в содержимом бутылок осадка, посторонних включений); несоответствие алкогольной продукции требованиям нормативных документов по качеству, фальсифицированной алкогольной продукции; несоответствие алкогольной продукции (пива) требованиям нормативных документов по микробиологическим нормативам безопасности; продажа пива, пивных напитков с истекшим сроком годности; оборот алкогольной продукции с маркировкой, не содержащей сведений, предусмотренных законодательством РФ; продажа алкогольной продукции без документов, подтверждающих легальность оборота; нарушение порядка заполнения документов, подтверждающих легальность оборота алкогольной продукции сообщает пресс-служба.

Кроме того, некоторые предприниматели были оштрафованы за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним.

Сотрудники ведомства составили 139 протоколов о нарушениях и вынесли 123 постановления. Общая сумма штрафа по ним оставила 2,95 миллиона рублей.